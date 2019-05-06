رغم أنها ابنة Arab Idol.. دنيا بطمة: سأظل من كارهي برامج اكتشاف المواهب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من اكتسابها شهرتها من اشتراكها في برنامج المواهب Arab Idol، فتحت الفنانة المغربية دنيا بطمة النار على برامج المواهب، وذلك بعد فوز لمتسابق اليمني عمر ياسين بلقب الموسم الأول من برنامج “الزمن الجميل” متفوقاً على المصري محمد شطا، والسعودي موسى معيدي، والمغربي علي المديدي.

الفنانة المغربية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كنت وسأظل من كارهي برامج الهواة التي تكسر اجنحة كل المواهب المغربية التي تشكل خطرا على باقي الزملاء وعلى فنانين في الساحة الفنية مع احترامي لكل الأصوات والمتسابقين ببرنامج #الزمن_الجميل”.

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وأضافت: “ولد المغرب كان صوت فعلا من الزمن الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفِي الاخير حتى شهادة تقدير لم يشهد أحد بها بل حاز على المرتبة الرابعة اين المصداقية في الموضوع وفكرة تصويت ليس لها أساس من الصحة اصلا فهناك تعاطف مع كل متسابق أوضاع بلده متوتره هذا كل مافي الموضوع !!!!!!؟؟؟؟؟”.

وتابعت: “لن استغرب فقد كنت في نفس الموقف من قبل لكن ليس اللقب معيارا للنجاح ولا شهادة أحد بل الإرادة والطموح والاجتهاد الذي يجعل منك فنانا يثبت وجوده في الساحه الفنية وفي كل زمان ومكان”.

ووجهت رسالة لعلي المديدي، بقولها: “كنت طعما لارتفاع نسبة مشاهدة البرنامج فقط لكن لن يضيع قدرك في عيون وقلوب المغاربة.. دمت فخرا لبلدك يا ابن المغرب فصوتك اكبر لقب فقد تابعت هذا البرنامج فقط من اجل سماع عربك وقدراتك الصوتية التي لا مثيل لها .#نتيجة_غير_عادلة”.