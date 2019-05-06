تامر حسني يتألق في الحفل السنوي للجامعة الروسية .. وياسمين الخطيب مفاجأة الحفل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري تامر حسني، مساء السبت 4 مايو، الحفل السنوي للجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر بمواصفات لايف عالمية وحضور جماهيري ضخم.

وقبيل فقرة تامر حسني صعدت الإعلامية ياسمين الخطيب على خشبة المسرح وقدمته للجمهور بطريقة مشوقة، بعدها ظهر على المسرح بإطلالة رياضية مرددا لأغنية “عيش بشوقك” وسط المزيد من أجواء الإثارة التي تزايدت بصيحات وصرخات الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.

وأشعل تامر وصلات الغناء والرقص طوال فقرته بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: “قرب حبيبي” ،”بنت الايه” ،” اكتر حاجه بحبها فيكي” ،”ارجعلي” ،”بتغيب” ،”١٨٠ درجة” ، “تليفوني رن” ،”انا ولا عارف”، ” يا انا يا مفيش” ،”عمري ابتدى” ،”بطلة العالم في النكد” ،” ١٠٠ وش” ،”نور عيني” و”رسمي فهمي نظمي” .. وغيرها

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وتخلل فقرة تامر ٨ استعرضات غنائية من تصميم مايسة نصر لأغاني “عمري ابتدى”، ” كل اللي فات” ،” لولاك حبيبي” ،”قابلتيني” ،”يا تعبني” ،”اللي جاي احلي” ،”اكتر حاجة” و”بنت الايه” .

وشارك في إحياء الحفل ال dj تامر يحيي، وفي الختام قام اتحاد طلاب الجامعة المصرية الروسية بتكريم تامر حسني كأفضل فنان .

وقد أقيم الحفل بمواصفات لايف عالمية من تنظيم ياسر الحريري “امازون”، من حيث تصميم المسرح لتامر فوزي، وإضاءة وليد الحريري، وصوت عاصم السيد، وياسر أنور مؤثرات بصرية الفنان أحمد عصام.