لؤي وعصام كاريكا وسبايسي ميكس يختتمون حفلات شم النسيم بنادي هيليوبوليس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

في واحدة من سهرات عيد الربيع المميزة شارك المطرب الشعبي المصري عصام كاريكا والنجم المصري لؤي وفريق سبايسي ميكس، في إحياء ختام حفلات شم النسيم بنادي هيليوبوليس الشروق، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء النادي وأسرهم.

عصام كاريكا قدم عدد كبير من أجمل أغانيه الشعبية المميزة منها موال “عبد الرحيم القناوي”، وأغنية “شنكوتي”، وأغنية “روميو”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت أجواء البهجة وسط الجمهور.

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وأضفى لؤي المزيد من أجواء الإثارة والتفاعل مع أغانيه الرومانسية منها أغنية “آه يا عين يا ليل”، وأغنية “في الإمكان”، وأغنية “عايشها”، وأغنية “مين فينا”، وأغنية “بحبك”، وأغنية “واحد من الناس”، وأغنية “أخاف ليه”، وأغنية “سمعنى كدا”، وأغنية “بحبك”، وغيرها ممن طالب بها المعجبين.

وخطف فريق سبايسي ميكس أنظار الجمهور من مختلف الأعمار بأغانيهم الاستعراضية المميزة منها: “3 مرات، دلعو، إشاعات، معديتش، درس العربى”، كما قدموا عددًا من الميدليهات ومنها: “أحلى اغانى التسعينات”، والحفل من تنظيم حمادة البيلي مؤسس سبايسي ميكس.