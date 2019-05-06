انت الان تتابع تفاصيل خبر "غدر وخربان بيوت" عنوان خلاف حاد بين أصالة وأنغام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 04:49 صباحاً - هاجمت الفنانة السورية أصالة نصري، أمس السبت، الفنانة المصرية أنغام، واصفةً إياها بـ"الغدّارة خرّابة البيوت"؛ بعد زواجها الأخير بموزعٍ موسيقيٍّ مصري.

وتحدثت أصالة عن زواج أنغام بالموزع الموسيقيّ المصري أحمد إبراهيم، في مقابلة تلفزيونية على قناة "القاهرة والناس"، موضحةً أنها لم تكن تعرف، و"زعلت كثيراً" بعد إعلان الخبر، لافتةً إلى أنها لم تعاتبها ولم تتحدث معها بهذا الشأن.

وأوضحت أنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، مشددة على أنها حذفت أنغام من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشارت أصالة إلى أنها أحسَّت بالغدر، بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن كثيرين كانوا يعتبرونهما شقيقتين.

وأوضحت أنها لن تقبل اعتذار أنغام، لأن ما فعلته "تصرُّف لا يقبل الاعتذار، وأنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم".

يُذكر أن ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم، الذي تزوج الفنانة أنغام، مؤخراً، تجمعها علاقة نسب بالفنانة أصالة، إذ إن ياسمين ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.