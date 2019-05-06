نور فخرى تواصل تصوير مشاهدها في "مملكة الغجر"

تواصل الفنانة نور فخري، تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة الغجر" بمشاركة النجمتين فيفي عبده وحورية فرغلي.

ويتناول المسلسل قصة حياة الغجر بشكل جديد مختلف، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في البطولة سامح الصريطي، أحمد كرارة، ثناء شافع، حازم سمير، ميار الغيطي، وعزة مجاهد.

ويتم عرض "مملكة الغجر"، خلال شهر رمضان عبر 8 قنوات مصرية وعربية وهي: "النهار"، "أوربيت"، "إيه أر تي"، "التليفزيون المصري"، "صدى البلد"، "روتانا دراما"، "الظفرة"، و"الرشيد العراقية"، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية منها موقع "وياك".

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