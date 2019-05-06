علي ربيع يقتحم استوديو برنامج "يحدث في مصر"

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل فكرة بمليون جنيه للفنان علي ربيع "علاء الدين" بالبحث عن عمل بعد انتهائه من دبلوم الصنايع، ولكنه لم يجد عملا يقبل به نظرا لأنه غير حاصل على مؤهل عالٍ.

ولجأ علاء الدين "علي ربيع" لطريقه توصل حلمه وفكرته للناس، وذلك عن طريق اقتحام استوديو تصوير برنامج يحدث في مصر، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، واستقبله الإعلامي شريف عامر ورحب به بالاستوديو وطلب من علاء الجلوس، وأن يروي للجمهور الذي يشاهده مشكلته وبالفعل فعل ذلك وطلب من الجمهور أن يتبرع لحسابه الخاص بجنيه واحد فقط لكي ينفذ حلمه في صنع سيارة تسير بالطاقة الشمسية، وبمجرد تحقيق فكرته ونجاحها سوف يرجع الأموال مرة أخرى للمتبرعين.

وانتهت الحلقة على انتظار علاء الدين لتبرعات الناس لكي ينفذ فكرته وبالفعل بعثت له رسالة على الموبايل الشخصي له بوجود مليون جنيه رصيد له.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع، ويشاركه عدد من فناني الشاشة المصرية، ومنهم الفنان صلاح عبدالله والفنانة صابرين وبعض النجوم الشابة منهم "مايان السيد وكريم عفيفي وولاء الشريف وإبرام سمير"، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- علي ربيع وصابرين يحتفلان ببدء تصوير "فكرة بمليون جنيه"

- الفنان علي ربيع ينشر صورة جديدة له من داخل الأستوديو