شيماء سيف تحتفل بعيد زواجها الأوّل مِن المنتج محمد كارتر

احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد زواجها الأول من المنتج محمد كارتر، بصورة رومانسية عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستغرام" جمعتها بزوجها، خلال عقد قرانهما في 5 مايو من العام الماضي.

وأرفقت شيماء تعليقًا على الصورة قائلةً: "سنة أولى جواز عقبال مليون سنة وإنت كل دنيتي وحبيبي اللي مستحملني وواقف جنبي وفي ضهري العمر كله.. يا رب سوا وربنا يقدرني وأسعدك يا أطيب وأجمل وأحن قلب في الدنيا بحبك".

ولقيت الصورة استحسان المتابعين وحصلت الصورة في أقل من 30 دقيقة على 5 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "أطيب وأنضف قلب في الدنيا أنا بجد بحبك جدا بحسك شبهنا، وبتدي طايقة إيجابية للناس بحبك يا شيمو".

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وعلق "كارتر" على الصورة، قائلًا: "كل سنة وإنتي روحي حياتي اللي من غيرها ولا أتنفس ولا أعيش مستحملك إيه بس وكلام إيه أنا العالم كله بيحسدني إنك عايشة معايا ربنا يديمك عليّ نعمة يا أحلى وأحن زوجة في الوجود".

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كانت شيماء سيف احتفلت بعقد قرانها على المنتج محمد كارتر في مسجد الشرطة بحي الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، العام الماضي.

وشهد الحفل توافد عدد من نجوم الفن للمشاركة، من بينهم يحيى الفخراني، وماجد المصري، وشريف باهر، المخرج أحمد نور، وعمرو السعيد، ومنى ممدوح، وأشرف زكي، وروجينا، وغيرهم.

وتشارك شيماء سيف في رمضان 2019 في مسلسلي "الزوجة 18" مع حسن الرداد، و"بدل الحدوتة 3" مع دنيا سمير غانم.

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