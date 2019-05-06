أحمد حلمي يُصوِّر "خيال مآتة" في مدينة الإنتاج الإعلامي

يُصوِّر النجم أحمد حلمي مشاهده في فيلمه "خيال مآتة"، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة منة شلبي وخالد الصاوي.

تدور أحداث "خيال مآتة" بشأن مهندس ديكور يدعى رؤوف، شخص شكاك للغاية في التعامل مع من حوله، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمي في أغلب المشاهد.

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ويشارك في بطولة الفيلم النجوم منة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب، وآخرون، تأليف عبدالرحيم كمال في أول تعاون بينهما في السينما من إخراج خالد مرعي.

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