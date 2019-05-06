كريم عبد العزيز ينتهى من تسجيل أغنية تتر "توأم روحى" بتوقيع شريف إسماعيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم كريم عبد العزيز من تسجيل تتر أغنية مسلسله الإذاعى "توأم روحى" والأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد عباس.

كريم عبد العزيز وشريف إسماعيل مسلسل "توأم روحي"؛ بطولة كريم عبدالعزيز، وسوسن بدر، وأحمد صيام، وأنعام سالوسة، وراندا البحيرى، وإيمان السيد، وعليا الحسيني، ومن تأليف أحمد درويش، وإخراج ايهاب منير، ومن إنتاج شركة راديو النيل، ويذاع على الشبكات الأربعة (نغم FM وميجا FM، وهيتس، وشعبي FM).

كريم عبد العزيز وشريف إسماعيل ومحمد البوغة

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