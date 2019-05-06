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إيرادات فيلم الرعب "us" فى مصر تصل إلى 220 ألف دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب "US" من إنتاج "Universal Pictures" والذي طرح في 22 مارس الماضي، إيرادات في مصر وصلت إلى 220 ألف دولار أمريكي، بينما حقق علي مستوى شباك التذاكر حول العالم 250 مليون دولار أمريكي.

 

الفيلم بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، ولوبيتا نيونجو وآنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.

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ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازاتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.

 

 

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