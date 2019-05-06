شريف مدكور ينشر صورة من الذكريات.. والجمهور: "ربنا يشفيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة له وهو طفل صغير. وعلق المتابعون على صورة شريف بالدعاء له بالشفاء، والانتصار على المرض. وأعلن مدكور، عن إصابته بورم في القولون، مؤكدًا تحديه للمرض، بعودته لتقديم حلقات برنامجه "4 شارع شريف" داخل ستديوهات قناة "الحياة" الفضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي.​

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