خناقة كبيرة بين الفنان كريم محمود عبد العزيز وأحمد فتحي

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل شقة فيصل بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وايتن عامر، بفسخ خطوبة " سكر" ايتن عامر بسبب تصرفات اختها نسرين امام مع حماتها المستقبلية، ومن هنا بدأت نسرين في خطتها لكي تزوج اختها سكر من زوج خالتها المتوفية،لكي ترث امواله الكثيرة، وما زالت سكر رافضة تلك الفكرة.
في المقابل يأتي كريم عبد العزيز بخلافات مع اخيه " زغللة" الفنان أحمد فتحي، وذلك بسبب افعاله التي يكرهها كريم، فضلًا عن فصله من عمله
في نهاية الحلقة تم اختطاف زغللة "أشرف" اخ كريم من قبل مجهولين، وعلى الفور اتصل الاول بالاخير وطلب منه المساعدة وتخليصه من ايدي المختطفين، وبالفعل ذهب كريم الى المكان الذي وصفه له اخيه لكي يخلصه من الورطة التي واقع بها.
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