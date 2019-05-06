كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإرهاق يسيطر على محمد ممدوح في أولى حلقات "قابيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، أولى حلقات مسلسل "قابيل" المشارك في دراما شهر رمضان الجاري، وتدور احداثه في إطار من الغموض والتشويق وينتمي لنوعية الأعمال البوليسية النادر وجودها في الدراما المصرية.

وتصدر مشاهد الحلقة الفنان محمد ممدوح بتجسيد شخصية الضابط "طارق"، الذي يعود للعمل بعد إجازة طويلة، وهو ما زال تحت تأثير حالته النفسية الغير مستقرة بعد رحيل زوجته "سارة" روزالين البيه، وشعوره الزائف برؤيتها والتحدث معها دائمًا.