شاهد.. الحلقة الاولى من مسلسل “مملكة الغجر” بطولة فيفي عبده وحورية فرغلي

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:55 صباحاً - الحلقة الأولى من المسلسل المصري “مملكة الغجر” والذي تلعب بطولته كل من حورية فرغلي وفيفي عبده.
يشارك في بطولة مسلسل مملكة الغجر كل من سامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
يتناول المسلسل قصة حياة الغجر بشكل جديد مختلف، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.
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