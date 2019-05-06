شاهد.. الحلقة الاولى من مسلسل الزوجة 18 لـ حسن الرداد

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:55 صباحاً - عرضت مساء امس الحلقة الاولى من المسلسل الكوميدي الزوجة 18 للنجم حسن الرداد.
يذكر ان مسلسل “الزوجة 18” يعرض على عدد كبير من القنوات منها لنهار، والقاهرة والناس، والمحور، وصدى البلد، وروتانا دراما، وأبو ظبي، والظفرة، وart حكايات، ودجلة، والرشيد، بالإضافة إلى التليفزيون المصري.
مسلسل “الزوجة 18” يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة.
يشارك في بطولة مسلسل “الزوجة 18” كل من حسن الرداد، سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحه، كوكي، إيناس كامل.
والعمل من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري، وهو من إنتاج ممدوح شاهين.
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