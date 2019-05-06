شاهد.. زوجة كسرت البيت ع جوزها ومراته الجديدة في الحلقة الاولى من الزفة 3

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:55 صباحاً - عرضت قناة النهار المصرية الحلقة الاولى من برنامج المقالب الزفة في موسمه الثالث والذي سيبث يوميا خلال شهر رمضان.

وكان محمد عادل، مخرج برنامج “الزفة 3″، قد قال في تصريحات صحفية إن الموسم الجديد سيأتي مختلفا عن الموسمين السابقين، متابعا: “قعدنا نفكر إزاي نجيب الضحية، ويبقي الموضوع طبيعي”.

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وأضاف “عادل”، خلال استضافته ببرنامج “رمضان النهار”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الفكرة الخاصة بالبرنامج جاءت في إطار المنزل، “شيء طبيعي والست بتدخل تتفاجئ بحاجة رهيبة”، موضحا أنه فوجئ برد فعل عددا من الزوجات أثناء التسجيل.

وتابع: “في ستات بتدخل شياكة وزوق ولطافة، تقولي دي مش هتعمل حاجة وأول ما الموقف يحصل، ألاقيها تحولت وبقت إنسانة تانية خالص”.