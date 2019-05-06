كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:55 صباحاً - هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، المسلمين بحلول شهر رمضان، داعيًا إلى تحقيق مجتمع ”أكثر تناغمًا واحترامًا“.
وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض: ”أرسل تحياتي الحارة إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وأرسل وزوجتي ميلانيا أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بقدوم شهر رمضان“.
وأضاف أنه ”خلال شهر رمضان هناك فرصة أمام الجميع للتفكير في النعم التي ننعم بها، وأن عبر روح رمضان، يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغمًا واحترامًا“.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: “عبر روح رمضان يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغمًا واحترامًا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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