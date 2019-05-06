تعرف على قنوات ومواعيد عرض مسلسلات رمضان

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:55 صباحاً - تُقدم الدراما الرمضانية هذا العام 2019 موسمًا دسمًا يتنوع بين المسلسلات المصرية والسعودية، واللبنانية والكويتية، إضافة إلى المسلسلات الخليجية، ووجبة متميزة من دول شمال إفريقيا تونس والجزائر والمغرب.

وفيما يلي مواعيد ابرز المسلسلات التي ستعرض في رمضان مع قنوات عرضها:

مسلسلات مصرية

-مسلسل ”قابيل“، من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، ويُعرض على قناة mbc مصر، الساعة 9:00 مساء.

-”حدوتة مرة“، بطولة غادة عبدالرازق، ويُعرض على قناة القاهرة والناس 10 مساء.

-”سوبر ميرو“، على قناة دبي 6 مساء، وعلى قناة تن 10 مساء.

-”لمس أكتاف“ 7 مساء، على قناة cbc، و11 مساء بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي.

-”علامة استفهام“ 8 مساء على قناة cbc، و2 صباحًا على قناة الحياة.

-”بركة“، بطولة عمرو سعد، 9 مساء على قناة cbc.

-”حكايتي“، بطولة ياسمين صبري، 10 مساء على قناة cbc، وقناة dmc في الـ9 مساء.

-”بدل الحدوتة ٣“، بطولة دنيا سمير غانم، الساعة 11 مساء على قناة cbc.

-”طلقة حظ“ 12 بعد منتصف الليل على قناة cbc، وقناة dmc في الـ8 مساء.

-”ابن أصول“، بطولة حماده هلال، يُعرض على قناة Dmc، في الـ7 مساء.

-”الواد سيد الشحات“، بطولة أحمد فهمي على قناة Dmc في الـ10 مساء.

-”زلزال“، بطولة محمد رمضان، على قناة Dmc مصر 11 مساء، وقناة Mbc1 الساعة 9:30 مساء، والإعادة 8 صباحًا بتوقيت القاهرة.

-”ولد الغلابة“، بطولة أحمد السقا على قناة Mbc مصر 10 مساء، وقناة رؤيا الأردنية الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

-”فكرة بمليون جنيه“، بطولة علي ربيع على قناة Mbc مصر 11 مساء.

-”شقة فيصل“، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، على قناة Mbc مصر 12 بعد منتصف الليل.

-”البرنسيسة بيسة“، بطولة مي عزالدين على قناة الحياة 11 مساء

-”هوجان“، بطولة محمد عادل إمام على قناة الحياة 12 بعد منتصف الليل، و6 مساء بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي.

-”لآخر نفس“، بطولة ياسمين عبدالعزيز، على قناة الحياة 1 صباحًا.

-”أبو جبل“، بطولة مصطفى شعبان، على قناة، OnE في 11 مساء، وعلى التليفزيون الأردني الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

-”كلبش“، بطولة أمير كرارة، يُعرض على قناة OnE في الساعة 7 مساء، وعلى قناة mbc 4 الساعة 5 مساء، والإعادة 11 مساء – 11 صباحا – 5 فجرا بتوقيت القاهرة

-”قمر هادي“، بطولة هاني سلامة، يُعرض على قناة OnE في الساعة الـ10 مساء.

مسلسلات سعودية

-”شباب البومب“ من الأعمال السعودية الثابتة في شهر رمضان المبارك، وتم تصويره في مدينة الرياض، ويُعرض على قناة روتانا خليجية.

-”العاصوف 2″، بطولة النجم ناصر القصبي، ويُعرض على شاشة ”mbc“.

-”يلا نسوق“، بطولة مروة محمد وسعيد صالح وسارة اليافعي ومريم الغامدي، ويعرض المسلسل على قناة SBC.

-”بدون فلتر“ يناقش عددا من قضايا المجتمع السعودي، وبطولة عبدالله السدحان ويُعرض على قناة sbc.

مسلسلات لبنانية

-”بروفا“، مسلسل كوميدي لبناني بطولة ماغي بو غصن، وأحمد فهمي، ويُعرض على قناة LDC.

-مسلسل ”الكاتب“ بطولة النجم السوري باسل خياط، ويُعرض على قناتي، أبوظبي – LBC.

-”خمسة ونص“ بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، ويُعرض على قنوات رؤيا – MTV ـ MBC4 – السومرية.

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-”الهيبة الحصاد“ بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، ويُعرض على قنوات MBC4 – رؤيا – MTV.

مسلسلات سورية

-الموسم العاشر من المسلسل السوري ”باب الحارة“ والذي انضم إليه، سلوم حداد، وصفاء سلطان، ويُعرض على قنوات، دبي وقناة رؤيا وقناة لنا السورية وقناة LDC لبنانية، وقناه سوريا دراما، LBC – حواس – الأردن – NBN.

-المسلسل السوري ”عطر الشام“ من تأليف مروان قاووق وإنتاج شركة قبنص، وبطولة وائل رمضان، وسلمى المصري، ويُعرض على قناتي NBN – المنار.

-مسلسل ”سلاسل دهب“ من أضخم إنتاجات البيئة الشاميّة، وبطولة كاريس بشّار، ديمة بياعة، ويُعرض على قنوات دبي – الشارقة – LBC – حواس – عمان.

-مسلسل ”غفوة القلوب“ من تأليف هديل إسماعيل، وبطولة أحمد الأحمد، مرح جبر، ويُعرض على قناة سورية دراما.

-مسلسل ”عن الهوى والجوى“، بطولة رنا شميس، محمد الأحمد، ويُعرض على قناة سورية دراما.

-”مسافة أمان“ بطولة كاريس بشار، قيش الشيخ نجيب، سلافة معمار، عبد المنعم عمايري، ويُعرض على قناتي لنا، وسورية دراما.

-”بقعة ضوء 4″، بطولة عبد المنعم عمايري، أندريه سكاف، صفاء سلطان، ويُعرض على قنوات سما – رؤيا – المنار.

-”دقيقة صمت“ بطولة عابد فهد وستيفاني صليبا، ويُعرض على قنوات أبوظبي – الجديد – ART – عمان.

-”حرملك“ بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، ويُعرض على قنوات لنا – MBC ـ LDC ـ TEN.

-”صبر العذوب“ يُعرض على عدد من المحطات التليفزيونية منها التليفزيون الأردني، وبطولة علا الفارس، وسام البريحي.

مسلسلات خليجية

-”دفعة القاهرة“ مسلسل كويتي يُعرض على قناة mbc في رمضان 2019، وهو من بطولة بشار الشاطي، فاطمة الصفي، مهند الحمدي.

-”أنا عندي نص“ مسلسل خليجي بطولة سعاد عبدالله.

-”حدود الشر“ مسلسل خليجي بطولة حياة الفهد، ويُعرض على قناة تلفزيون دبي.

-”أجندة“، مسلسل خليجي بطولة هيا عبد السلام، ويُعرض على قناة دبي.

-”وما أدراك ما أمي“ بطولة إلهام الفضالة، ويُعرض على MBC الخليجية.

-”عذراء“ مسلسل درامي تراجيدي، بطولة شجون الهاجري، وشفيقة يوسف.

ـ ”ص.ب. 1003″، دراما إماراتية، مأخوذة عن رواية الكاتب سلطان العميمي، بطولة جاسم الخراز، وميثاء محمد.

-”جديمك نديمك“، دراما خليجية، كوميدية، بطولة جابر النغموش، وسعاد علي.

مسلسلات تونسية وجزائرية ومغربية

-”الجريح“، مسلسل درامي جزائري سيُعرض على شاشة قناة الجزائرية الأولى، بطولة نسرين سرغيني، وأسماء محجبان.

-مسلسل ”مشاعر“ هو التجربة الأولى من نوعها على المستوى المغاربي، ويُعرض على قناة ”النهار“ الجزائرية، وتليفزيون قرطاج، ويجمع كبار نجوم الدراما والسينما في الجزائر وتونس، منهم: غرارحسان كشاش، مريم شعبان.

-”المايسترو“، بطولة الممثلة التونسية درة زروق، ويُعرض على القناة الرسمية التونسية.

-”زنقة الباشا“ يُعرض على التليفزيون الرسمي التونسي.

-”أولاد مفيدة“، ويُعرض على قناة ”الحوار التونسي“ وهي قناة تليفزيونية خاصة.

– ”علي شورّب“ ويُعرض على قناة ”التاسعة“، وهي أيضًا قناة خاصّة.

– ”القضية 460“ للمخرج التونسي الشاب مجدي السميري، ويُعرض على قناة ”التاسعة“، وهي أيضًا قناة خاصّة، وبطولة كلّ من نجيب بالقاضي ومحمد مراد ومحمد قريع.

مسلسلات عراقية

-مسلسل ”لخة“، بطولة أحمد البشير، ويُعرض على شاشة قناة الشرقية العراقية، وهو مسلسل كوميدي لايت، يتناول مجموعة من الأحداث التي تقع في اليوم العراقي، بطريقة ساخرة.

-مسلسل“العرضحالجي“، تعرضه قناة إم بي سي عراق وهو مسلسل كوميدي، بطولة قاسم الملاك، سعد خليفة.

-مسلسل ”الفندق“، يُعرض في شهر رمضان 2019 على قناة الشرقية العراقية، وهو من بطولة دزدمونة، علي عبدالحميد.