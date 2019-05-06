الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في المغرب

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:55 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في المغرب، أنها قامت بمراقبة هلال شهر رمضان مساء الأحد ، فلم تثبت لديها رؤيته. وبالتالي فالشهر الكريم يحل بالمملكة يوم الثلاثاء 7 أبريل .
وظل المغاربة يترقبون الخبر الأكيد منذ غياب شمس يوم الأحد، خصوصًا أن أغلب البلدان العربية أعلنت أن يوم غد الاثنين هو غرة شهر رمضان، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية والإمارات، ومجموعة من البلدان الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا.
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