شاهد.. الحلقة الاولى من مسلسل تجربة ما تمت

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:55 صباحاً - الحلقة الاولى من مسلسل تجربة ما تمت من إنتاج “سبوت ٢٠٠٠”، للمنتج صفوت غطاس، وتأليف يوسف حشيش، وإخراج عمرو أيمن.
يذكر ان المسلسل يتألف من ١٦ حلقة فقط وتدور احداث المسلسل حول دكتور ” مخ واعصاب ” قرر يعمل تجربة على مجموعة من الاشخاص.
مسلسل “تجربة ما تمت” بطولة : احمد حسن – زينب محمد – اكرامى هجرس – محمد النمر- حلمى ميمى – محمد طعيمة – رياض عبد المنعم .
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