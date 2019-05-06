الأرجنتينيون يعشقون سلمان خان.. اليكم الدليل بالصور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المقرر أن يُطرح الفيلم الجديد للممثل الكبير سلمان خان “دابانغ 3” على شاشات العرض في ديسمبر 2019 وسيجتمع الجمهور مع الشرطي شولبول باندي من جديد.

ويبدو أن عشاق الفيلم وشخصيته الرئيسية لا يقتصر فقط على الهند، وفقًا لتقرير نشر في “مومباي ميرور”، يوجد مطعم في الأرجنتين يسمى جران دابانج (جريت دابانج)، جدرانه مزينة بملصقات دابانج.

فلم يكتف أحد المهاويس والمتعصبين للنجم الهد الكبير سلمان خان في الأرجنتين باختيار اسم Gran Dabbang لمطعمه فحسب، بل إنه قام بعمل ديكور داخلي وزينه أيضًا برسومات للنجم من الفيلم.

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ويضيف التقرير أن المطعم متخصص في المأكولات الأرجنتينية وجنوب آسيا، وعلى صفحة المطعم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرسمية، يطالعنا هناك صور وملصقات من الفيلم؛ في إحداها، نشاهد سلمان بنظارته الشمسية المفضلة على شكل قلب.

ملصق آخر هو الذي يظهر فيه سلمان وهو يرتدي زي الشرطة مع بطول السلسلة الشهيرة النجمة الشابة سوناكشي سينها والتي ارتدت فيه ساري وتقف بجانبه.

كان سلمان قد شارك في خبر إطلاق Dabangg 3 مع المعجبين به يوم الجمعة، عبر تغريدة شاركها في Twitter وشارك صورة مع تاريخ إصدار الفيلم الذي حدد له 20 ديسمبر 2019، وكتب: “لقد عاد شولبول”.