جان يامان وديميت يحصدان جائزة الأفضل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصد النجم التركي جان يامان، على جائزة أفضل ممثل شاب، من حفل توزيع جوائز الشباب بتركيا، عن دوره في مسلسل “طائر الصباح” أو “الطائر المبكر”، والمعروض خلال الوقت الحالي.

كما حصدت النجمة التركية ديميت أوزديمير، بطلة المسلسل على جائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في المسلسل، ونال فريق عمل المسلسل ككل جائزة أفضل عمل.

واعتذر النجمان عن عدم قدرتهما لتسلم الجائزة وذلك لانشغالهما في تصوير الحلقة 40 من المسلسل، والتي استغرق تصويرها 9 أيام.

وتم تسليم الجوائز للنجوم في كواليس تصوير المسلسل، ونشر جان صور له مع ديميت بالجائزة في موقع التصوير.

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كما اعتذر جان يامان، عن حضور عيد ميلاد والديه والذي جاء في يومين متتالين لبعضهما، موجهًا لهما رسالة تهئنة في فيديو نشره لجمهوره.

وكان النجمان قد تم تكريمهما مؤخرًا في مهرجان الموريكس دور، والذي أقيمت فعالياته ببيروت وحصدا جائزة أفضل ممثل وممثلة تركية.

وتدور قصة العمل حول قصة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما.

وبسبب قصة الحب التي جمعتهما في المسلسل انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد بوجود قصة حب بينهما في الحقيقة وهو الأمر الذي نفاه كلا النجمين في أكثر من لقاء صحفي، مؤكدين أن ما يجمعهما الصداقة والعمل فقط.