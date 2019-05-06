كريتي سانون تكشف سر حفاظها على جمالها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تجمع الفنانة كريتي سانون Kriti Sanon جميع الصفات المتوقعة لتحتل منزلتها الكبيرة في بوليوود، من المظهر والجمال المثالي إلى تمتعها بمهنية عالية وموهبة تستحق الثناء وقائمة طويلة من الأفلام التي تعد شهادة على حياتها المهنية الناجحة.

فالكثير منا يفضل تجنب السفر في فصل الصيف، خائفًا من التسمير أو الخوف من الحرارة التي تستنزف طاقتنا، ولكن إذا اتبعنا روتين كريتي، فسيكون ذلك الأمر لا يتعدى النزهة.

في مقابلة عبر الهاتف، تحدثت ممثلة Heropanti بحسب ما نقله موقع bollywoodlife عن كيف تمكنت من أن تبدو دائمًا بشرتها متوهجة نابضة بالحياة، على الرغم من موجة الحر في المدينة؟ لقد تواصلنا، وقد حددت حصريًا أسرار جمالها، والتي سوف تشعر بالدهشة لمعرفة حيلها.

قالت الممثلة إنها تستخدم واق من الشمس، مرطبًا وأيضا أنها تحافظ على نفسها رطبة من خلال وجود المياه والعصائر الطازجة.

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وقال خلال المقابلة: “بساطة لا أستطيع الاستغناء عنها، يمكن أن تسبب الشمس أضرارًا شديدة لبشرتك، ولهذا السبب دائمًا ما يكون لديّ في حقيبتي واقي من الشمس، لكن حتى في الأيام التي لا أتخلى عنه، أوصي بشدة باستخدامه بسبب خصائصه المضادة للشيخوخة.

وأضافت أن روتين العناية بالبشرة الذي لا أستطيع النوم دون القيام به هو ازالة الماكياج، بغض النظر عن ساعة التأخير، يجب إزالته، أنا عموما استخدام منظف معتدل يليه غسل الوجه قبل أن أنام.

على جبهة العمل، شوهد كرتي مؤخرًا في Lukka Chuppi أمام كارتيك آريان، وقد حقق الفيلم نجاحًا مفاجئًا في شباك التذاكر.

كما تشارك كريتي مع المخرج أشوتوش جواريكر في فيلم “بانيبات” ​​مع أرجون كابور وفيلم “هاوس يف 4” من بطولة أكشاي كومار وبوبي ديول وريتيش ديشموخ ورنا داجوباتي.