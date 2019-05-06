هريثيك روشان وطليقته يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شارك ممثل أفلام الحركة الهندي هريثيك روشان Hrithik Roshan وزوجته السابقة سوزان خان Sussanne Khan بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على Instagram خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما هاريدان Hridaan الـ11 يوم الأربعاء.

نشر نجم “كابيل” مونتاج فيديو للعديد من مغامراتهما (هو وابنه) معًا، يُرى الثنائي معًا يركبان دراجة هوائية في العطلة، إلى جانب استمتاعهم في بركوب القوارب في المياه الزرقاء النظيفة للبحر.

وعلق الفنان قائلًا: “اذهب يا صغير، واستكشف هذه الحياة، واستكشف نفسك، وكن مستكشفًا، مغامرًا، لا تتبع الحشد، اتبع النعيم، اصنع وفرتك، لا تقارن نفسك بالآخرين، ولكن حاول أن تستيقظ بحماس كثيف كل صباح!

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وأضاف: “السبب هو الهدف، ولهذا يجب أن تعمل أصعب من أي إنسان آخر على هذا الكوكب! عيد ميلاد سعيد هاريدان”.

كما شاركت سوزان التي تزوجت من هريثيك روشان في عام 2000، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram أيضًا فيديو مجمّعًا لذكرياتهم الثمينة معًا كعائلة ـ وهو يتضمن صور لهريثيك وسوزان مع ولديهما.

كن الزوجان السابقان قد رحبا بالابن بابنهما البكر في عام 2006 والآخر في عام 2008، وقد انفصلا في عام 2014 ولكنهما ما زالا يشتركان في علاقة ودية للغاية. غالبا ما يُشاهدوا معا في عروض الأفلام المناسبات العائلية.

وإلى الجانب المهني، يصور هريثيك فيلمه المقبل، سوبر 30، الذي يدور حول أناند كومار، عالم الرياضيات من بيهار الذي يدرب الأطفال من المجتمعات المتخلفة لمساعدتهم على كسر امتحان النخبة IIT. من المقرر أن يصدر الفيلم في 26 يوليو.