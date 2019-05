براتيك بابار يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفل الممثل براتيك بابار Prateik Babbar بعيد ميلاد زوجته سانيا ساجار الأربعاء 3 ابريل بمفاجأة وزهور وهاتف جديد، انطلق الممثلة بعد انتهائه من تصوير فيلمه في منتصف الليل لإحضار كعكة وبعض الزهور كهدية.

بابار نشر صورة لهما في أثناء تبادلهما لقبلة في منزلهما بعد قطع كعكة عيد ميلادها، وعلق عليها “لقد انطلقت من الليلة الماضية في استراحة العشاء الخاصة بي وفاجأتها في الساعة 12: 00 ظهرًا بالزهور والكيكة”.

من ناحيتها، شاركت سانيا، أيضًا، صورة الباقة وهاتفها الجديد، الهدية من زوجها، وعلقت على الصورة قائلة: “لقد كان مشغولًا في التصوير طوال الليل، لكنه فاجأني في الثانية عشرة بهذه الباقة الرائعة التي تحتوي على رسالة حب لطيفة وهاتف جديد تمامًا، أحبك كثيرًا”.

عقد براتيك وسانيا قرانهما في لكناو في 23 يناير الماضي في حفل زفاف على الطريقة الماراثية التقليدي، وعندما سُئل عن كيفية تعامله مع الحياة الزوجية، قال براتيك لـ”هندوستان تايمز”، “حتى الآن جيد جدا! الجميع على قيد الحياة. لا أحد ذهب إلى السجن، لا انا امزح وحسب. أنا ممتن جدا”.

شوهد براتيك لآخر مرة في المسلسل التلفزيوني الهندي الذي عُرض على شبكة الإنترنت Four More Shots Please وسيُرى بعد ذلك في تشيتشيشور للمخرج دانجال نيش تيواري، مع النجمين سوشانت سينج راجبوت وشرادا كابور.