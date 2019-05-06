صور.. مباراة ودية لكرة القدم تجمع نجوم بوليود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

جرت العادة أن يلتقي بعض الممثلين الشباب بشكل دوري ليمارسوا بعض الأنشطة مثل رياضة كرة القدم، في مباراة كرة قدم جرت الأربعاء 30 أبريل، استطاع الفريق المكون من نجوم بوليوود هزيمة فريق نجوم التليفزيون.

ضم فريق بوليوود Bollywood أكبر الأسماء منهم رانبير كابور، وأبهيشيك باتشان، أهان شيتي Ahaan Shetty وارمان راهان Armaan Ralhan وابراشاكتي خورانا Aparshakti Khurrana وشاشانك خيطان Shashank Khaitan، وغيرهم، ضد نجوم المسلسلات شابير أهلواليا وبختيار إراني زاخرين.

وبحسب ما ورد، ركض رانبير وابن عمه ارمان جاين على ملعب كرة القدم واستطاعا تسجيل أربعة أهداف، حيث انتهت المباراة الودية لكرة القدم بنتيجة 9-1 لصالح نجوم السينما.

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ليس فقط معجبيهم وجمهورهم الذين شاركوا في الهتاف والتشجيع، فأفراد عائلاتهم أيضًا واصلوا التشجيع والهتاف بأدائهم، حيث تم التقاط العديد من الصور لزوجة ابهيشيك النجمة ايشواريا راي باتشان وابنته وهما يتمتعان بمباراة معينة، وبعد الفوز الرائع، حصل أبهيشيك باتشان تهنئة خاصة من زوجته وابنته.

شوهد أبهيشيك باتشان آخر مرة في فيلم منمارزيان، ومن المتوقع أن يظهر بعد ذلك في فيلم “جلاب جامون، والذي تشارك في بطولته ايشواريا راي، أما رانبير كابور فيقوم بتصوير فيلم براهماسترا، من إخراج ايان موخرجي.