علا الفارس تهنئ أحلام العجارمة بحملها.. وتشكرها على هذا الموقف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قررت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام بطريقة مختلفة، حيث زفت لجمهورها خبر سعيد، وهو حملها في طفلها الأول من زوجها.

أحلام شاركت جمهورها بصورة حديثة لها، كشفت عن حملها بشكل واضح، حيث أطلت بفستان لبني فضفاض كشف عن بروز بطنها، وكان إلى جوارها سبورة كتب عليها: “Happy birthday Ahlam”.

مواطنتها الإعلامية الأردنية علا الفارس أعادت نشر الصورة على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة لها بعيد ميلادها وكذلك على حملها في مولودها الأول.

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علا كتبت: “الحياة مواقف والناس معادن.. أحلام العجارمة بنت الحمايل كل عام وأنتي بخير يا أصيلة والعمر كله يارب وأنتي بخير وصحة وسلامة.. ويارب يجي البيبي بصحة وسلامة ويتربى بعزك”.

علا حرصت على توجيه الشكر لأحلام على وقوفها بجوارها في أزمتها الأخيرة مع MBC، حيث قالت: “السنة الي راحت قربنا من بعض كثير وعرفت احلام بروح ثانية.. شكرا لانك صاحبت صاحبك ولانك حقيقية والباقي عندك.. بحترمك”.

وكانت أحلام العجارمة قد كتبت على حسابها على “انستجرام”، قالت فيه: “بسم الله #ماشاء_الله أكملت عاماً جديداً وزاد من عمري سنه، اللهم اجعل ما بقى من عمري خيرا ممن مضى واكتب لي يالله بداية جديدة وحقق لي مُرادي ولا تحرمني فرحتي وعافيتي”.

ودعت لمولودها، بقولها: “‏اللهم احفظ لي مافي احشائي؛ استودعتك يالله قلبه ونبضه وجوارحه ‏اللهم افرحنا برؤيته سليماً معافى يارب اللهم أمين”.