الإعلامية أحلام العجارمة تكشف عن حملها في طفلها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قررت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام بطريقة مختلفة، حيث زفت لجمهورها خبر سعيد، وهو حملها في طفلها الأول من زوجها.

الإعلامية الأردنية شاركت جمهورها بصورة حديثة لها، كشفت عن حملها بشكل واضح، حيث أطلت بفستان لبني فضفاض كشف عن بروز بطنها، وكان إلى جوارها سبورة كتب عليها: “Happy birthday Ahlam”.

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أحلام أرفقت الصورة بتعليق على حسابها على “انستجرام”، قالت فيه: “بسم الله #ماشاء_الله أكملت عاماً جديداً وزاد من عمري سنه، اللهم اجعل ما بقى من عمري خيرا ممن مضى واكتب لي يالله بداية جديدة وحقق لي مُرادي ولا تحرمني فرحتي وعافيتي”.

ودعت الإعلامية لمولودها، بقولها: “‏اللهم احفظ لي مافي احشائي؛ استودعتك يالله قلبه ونبضه وجوارحه ‏اللهم افرحنا برؤيته سليماً معافى يارب اللهم أمين”.

وكانت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة قد احتفلت بزفافها في شهر أغسطس عام 2018، وشاركت جمهورها بمجموعة صور لها من حفل الزفاف، وحرصت على إخفاء وجه عريسها، كما لم تذكر أي شيء عن هويته.