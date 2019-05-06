رسائل النجوم لمحمد صلاح بعد إصابته الأخيرة في مباراة نيوكاسل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حالة من الرعب أصابت النجوم، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي جمعت فريقه بفريق نيوكاسل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح، خرج من المباراة مصابا، بعدما وقع على الأرض إثر اصطدامه بحارس الفريق المنافس، ليفقد الوعي لبعض الوقت.

وعبر عدد من النجوم عن حزنهم لإصابة صلاح، وتمنوا له الشفاء والعودة لطبيعته في المبارايات المقبلة ومنهم:

الفنان المصري حسن الرداد، والذي قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “ألف سلامة عليك يا بطل”.

وقال الشاعر الغنائي أمير طعيمة: “إصابة محمد صلاح بإذن الله بسيطة..ألف سلامة عليك يا أبو مكة”.

وقالت الفنانة ندى بسيوني، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “المصريين كلهم بيحبوه وفخورين به وبيخافوا عليه، ألف سلامة للفرعون المصري محمد صلاح الحمد لله ربنا طمن بلده عليه، وإن شاء الله ينور الماتش القادم ويتألق كعادته”.

وقال الفنان يوسف الشريف، في تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”: “ألف سلامه عليك يا أبو مكة.. إن شاء الله تبقى بسيطة.. ربنا يطمنّا عليك”.

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وقالت زوجته الكاتبة إنجي علاء، عبر موقع “تويتر”: “هو أنا ليه محستش إن اللاعيبة بتساعد وخايفة على صلاح في الملعب؟! واللي نزلوا تصريحات بعد الماتش! بيتكلموا عن انجاز الفريق ولا كأن في زميل ليهم وقع مغم عليه وخرج من الملعب!! ماعادا لوفرن..هي الناس دي مالها؟!”.

وأضافت: “الإنسانية أهم من الإحترافية على فكرة.. ربنا يطمنا عليه”.

وقالت الإعلامية مي حلمي: “سلامات يا أبو صلاح، وإن شاء الله تلعب ماتش التلات ومايكنش في حاجة”.

من جانبه، تمنى الفنان نبيل الحلفاوي، أن تكون الإصابة بسيطة، قائلا: “إن شاء الله ما تبقاش جسيمة ولا حاجة”.

وتعرض صلاح للإصابة خلال المباراة، وسقط أرضًا في الدقيقة 70 بعدما ارتطم بجسد حارس مرمى نيوكاسل مارتن دوبرافكا، الذي خرج من مرماه من أجل التعامل مع كرة عالية.

وطلب محمد صلاح تدخل الجهاز الطبي لناديه وهو ساقط أرضًا، الذي دخل إلى ملعب المباراة سريعًا وتبعته نقالة المصابين ليغادر الملعب محمولًا.