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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية أنغام، لهجوم حاد من الفنانة أصالة، بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
وتجاهل الأخير هجوم أصالة، على زوجته، ونشر صورة له برفقة أنغام، والفنانة غادة عبدالرازق، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وقال في تعليقه عليه: “مسلسل حدوتة مرة موسيقى تصويرية أحمد إبراهيم والتتر بصوت أنغام وتوزيعي مبروك غادة عبدالرازق”.
وكانت أنغام تزوجت أحمد إبراهيم منذ شهور، ولكن هذه الزيجة تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب فارق السن بينهما بالإضافة إلى كونه رجل متزوج ولديه طفلين.
وكانت أصالة، قد قالت خلال لقائها في برنامج “عائشة شو”، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنها لم تكن تعلم شيئا عن زواج أنغام من أحمد إبراهيم، وأنها تأثرت وحزنت بشدة بعد إعلان الخبر، لافتة إلى أنها لم تعاتب أو تلوم أنغام، حيث أنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، لكنها قامت بحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أصالة قالت إنها أحست بالغدر من أنغام، مشددة على أن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، وأنه في حالة اعتذار أنغام فهي لن تقبل اعتذارها أيضا، حيث قالت: “أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، فهو لا يعني شيء في وجود أطفال وبيت قائم”، واختتمت كلامها عن أنغام، بقولها: “لو استقللت طائرة على متنها مليار شخص لن تكون أنغام بينهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج أنغام يكشف عن مفاجأة له معها.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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