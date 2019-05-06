صابرين تعود للغناء والاستعراض في «فكرة بمليون جنيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الفنانة المصرية صابرين جمهورها بعودتها للغناء والاستعراض، وذلك في الحلقة الأولى من مسلسل “فكرة بمليون جنيه” بطولة الفنان علي ربيع.

صابرين قامت خلال الحلقة بتقديم أغنيتين، أولهما أغنية “سفاح النجاح”، والتي غنتها برفقة الفنان علي ربيع، والفنانة سهر الصايغ، والطفل أحمد السيسي، نجم برنامج The voice kids.

كما أعادت الفنانة المصرية خلال الحلقة غناء أغنيتها الشهيرة “أنا الفرخة وإحنا الكتاكيت”، وقامت بعمل أداء استعراضي في الأغنيتين

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يذكر أن الفنانة المصرية صابرين قد انقطعت عن تقديم الأغاني والاستعراضات منذ سنوات طويلة، خاصة بعد ارتدائها للحجاب.

ومسلسل “فكرة بمليون جنيه” من بطولة الفنان علي ربيعن والفنانة سهر الصايغ، والفنانة ولاء الشريف، والفنانة صابرين، والفنان صلاح عبدالله، والفنان كريم عفيفي، والطفل أحمد السيسي، وغيرهم.

ويدور المسلسل حول (علاء) الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لم يتمكن بسبب مجموعه، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.