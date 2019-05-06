"الحياة" تشارك في "الماراثون الرمضاني" بـ5 مسلسلات ومقالب هاني رمزي

تشارك فضائية "الحياة" في الماراثون الرمضاني بـ5 مسلسلات وبرنامج مقالب، ساعيةً إلى إرضاء المشاهد.

وتحتدم المنافسة على شاشة "الحياة" بين محمد عادل إمام ومصطفى خاطر من الرجال، بينما تنحسر المنافسة النسائية بين مي عز الدين وياسمين عبدالعزيز.

أما الأعمال التي أعلن عن عرضها على القناة فقد جاءت كالتالي:

"هاني في الألغام"

هو أحد برامج المقالب التي يقوم بها الفنان هاني رمزي، إذ تعتمد فكرته على استقطاب نجم إلى إحدى المناطق بالصحراء الغربية وتحديداً "سيوه"، ليُفاجئ الضيف هُناك بأنه وقع في حقل ألغام، ثم تبدأ "المتاعب".





"علامة استفهام"

مسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، يتقلّد دور البطولة محمد رجب، بمشاركة ميرهان حسين وإدوارد وجيهان خليل، والفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ونورهان.

وتدور أحداث المسلسل حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يشهد تغييراً واختلافاً كبيراً في شخصيته، ويظهر وجه جديد له، بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجياً مع تطور الأحداث.

"لآخر نفس"

في إطار درامي مشوّق تتعرّض مهندسة لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها.

المسلسل من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال، وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، فضلاً عن مراد مكرم وإيهاب فهمي.

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مسلسل "هوجان"

يقوم بدور البطولة محمد عادل إمام مع كريم محمود عبدالعزيز، وأسماء أبواليزيد وعبير صبري، وهو تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

تدور الأحداث حول شاب مُلقّب من أهل منطقته الشعبية بـ"هوجان"، نظراً لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذاع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحداً من صفوة المجتمع.

"البرنسيسة بيسة"

مسلسل كوميدي تقوم فيه الفنانة مي عز الدين بتجسيد شخصيتين، الأولى فتاة شعبية والثانية جدّة.

الفتاة ترث من عمها إلى أن يظهر ابن عمها الذي يرى أنه الأحق بالميراث، أما الجدة فتثير عدداً من المشكلات، حتى أن الأسرة تفكر في إلحاقها بدار مسنين.

العمل من تأليف مصطفى عمر وإخراج أكرم فريد وبطولة مي عز الدين، بوسي، مي حسن، سامي مغاوري، وأحمد حلاوة.





"طلقة حظ"

مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين ويقوم ببطولته مصطفى خاطر كما تشاركه أيتن عامر، أحمد ماهر، وأنعام سالوسة.

تتمحور قصة المسلسل حول شخصية "عبدالصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المُكوّنة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأساً على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.



