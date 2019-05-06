شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس يسجل «كان يا مكان» من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد عباس من تسجيل أغنية جديدة بعنوان مبدئى "كان يا مكان" داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة، ومن المقرر طرحها ضمن ألبوم "عباس" الجديد الذى لم يحدد موعد طرحه حتى الآن، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

ومن ناحية أخرى يشارك شريف مكاوى أيضا مع محمد عباس في أغنية، بعنوان " سلمولى"، من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع شريف مكاوى، وهندسة صوت خالد رؤوف.

يذكر أن المطرب محمد عباس طرح مؤخرا بمناسبة عيد الأم تحمل اسم "حق الشهيد"، وهى من كلمات رضا زايد، ألحان محمد الصاوى، توزيع أحمد عبد السلام، إنتاج شركة بلاك آند وايت.