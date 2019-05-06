شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الفن يحتفلون بتوقيع كتاب البطل الراحل مازن السماحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توقيع السيرة الذاتية للبطل الأولمبى الراحل مازن السماحى، فى المبنى الاجتماعى الجديد بقاعة السينما داخل نادى الصيد.

وحرص على حضور الاحتفالية عدد من أبطال مسلسل "السر" الذى شارك فيه مازن السماحى، ومنهم وفاء عامر، والمخرج محمد حمدى ومصطفى هريدى وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والإعلامى محمد السماحى وأميرة نايف ومحمود أمين الهنيدى، ونور التهامى، واللواء جلال السماحى، والمهندسة سارة السماحى والمهندس مصطفى السماحى والد البطل مازن السماحى، ووالدته السيدة فادية سلامة، وشريف سلامة، والمنتج محمد حمزة، واللواء ممدوح أبو حمادة، والإعلامية نانسى إبراهيم، والمخرج الكبير رائد لبيب وحرمه السيناريست داليا المسلمانى.

تضمن برنامج حفل توقيع الكتاب الذى حمل عنوان "الطاقة الكامنة والابتسامة الساحرة"، كلمة حضور الحفل من نجوم الفن، وأبرزهم وفاء عامر، وأقيم برعاية وزارات الثقافة والصحة والتضامن الاجتماعى.

يذكر أن البطل الراحل مازن السماحى حقق أكثر من 300 ميدالية ذهبية و80 فضية و30 برونزية فى السباحة والفروسية والبولينج وتنس الطاولة والرمح والكاراتيه وحفظ القرآن الكريم وشارك فى بطولة مسلسل السر وجسد دور "بدر" ابن أخو وفاء عامر.

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