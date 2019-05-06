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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنين..كليب "7/11" لبيونسيه يحقق انجازا جديدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور 5 أعوام علي إطلاق كليب " 7/11 " للنجمة العالمية بيونسيه ، إلا أن الكليب مازال يحصد النجاحات ، فقد وصبت نسبة مشاهدة الكليب حتي الآن تخطي الـ 500 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و هي بالتأكيد نسبة مشاهدة عالية .
يذكر أن بيونسيه قدمت عدد هائل من الاعمال الغنائية علي مدار مسيرتها الفنية ، و من أبرزها : " if i were a boy " و " best thing i never had " و " crazy in love " و " beautiful liar " ، وغيرها .
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