شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وشريهان وعاصى الحلانى يهنئون المسلمين برمضان.. اعرف ماذا قالو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من الفنانين بحلول شهر رمضان المبارك، وقدموا التهانىء لجمهورهم عبر السوشيال ميديا، كما وجهوا الدعوات بالسلام إلى العالم، فيما تشهده العديد من المدن العربية من حروب ونزاعات.

وقالت الفنانة ليلى علوى إلى متابعيها :"رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير ..اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ ، وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ ، وَالإِسْلامِ ، وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ ، وَرَفْعِ الأَسْقَامِ ، وَالْعَوْنِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ ، اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ ، وَسَلِّمْهُ لَنَا ، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا حَتَّى يَخْرُجَ رَمَضَانُ وَقَدْ غَفَرْتَ لَنَا ، وَرَحِمْتَنَا ، وَعَفَوْتَ عَنَّا".



ليلى علوى

وهنأت الفنانة القديرة شريهان، جمهورها، قائلة :"سلام الله على كل شعوب العالم. اللهم أهل علينا شهر رمضان الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام، والعفو والعافية، والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي وقد عفوت وغفرت لنا ورحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين .. اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا لا فاقدين ولا مفقودين".



شريهان

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وغردت المطربة أنغام، قائلة:" ٣٠ يوم فرحة وسعادة 30 يوم حب وصلاة وسلام صوم وعبادة ودعا من القلبكل سنة وأنتم طيبين".



أنغام

ونشر الفنان عاصى الحلانى، "فيديو" قائلاً:"كل عام وأنتم بخير ينعاد عليكم بالصحة والسلامة .. وأن شاء الله يارب الشهر الفضيل يحمل المحبة والاستقرار والهدوء والسلام لكل الامة العربية والإسلامية فى العالم".