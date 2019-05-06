شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مساء.. عرض أولى حلقات مسلسل "لآخر نفس" لـ ياسمين عبد العزيز على "الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شبكة قنوات "الحياة" على موعد الثامنة مساء ، لعرض أولى حلقات مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض غدا الأثنين اولى حلقاته، والتى تخوض من خلاله ياسمين السباق الرمضانى ، من إنتاج شركة "سينرجى".

وفى سياق متصل، تواصل بطلة العمل ياسمين عبد العزيز تصوير المسلسل بكثافة، من أجل الانتهاء من أخر المشاهد التى تستمر حتى يوم 25 رمضان المقبل، كذلك سلم مخرج العمل حسام على أول 10 حلقات من المسلسل ، الذى تعتمد أحداثه على "سلمى" مهندسة الديكور- ياسمين عبد العزيز، تفقد زوجها وتبدآ رحلة حل الألغاز.

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مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.