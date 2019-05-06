محمد كارتر لشيماء سيف في عيد زواجهما الأول: "سنة أولى حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): احتفل المنتج محمد كارتر، بعيد زواجه الأول، من الفنانة شيماء سيف. ونشر "كارتر" صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، وعلق: "سنة أولى حياة، كل سنة وانتِ طيبة يا حياتي". واحتفلت شيماء بزواجها من كارتر، العام الماضي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

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