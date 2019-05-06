دينا في كواليس "قيد عائلي" و"كاجوال" جوليا علامة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات للنجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

زينة

نشرت الفنانة زينة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

مايا دياب

نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستانًا قصيرًا من اللون الأخضر.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جديدة من داخل ستوديو يواصل العمل على ألبومه الجديد.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية على شاطئ البحر. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نوال الزغبي

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نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت بها بطريقة "سيلفي"، ونالت إعجاب الجمهور.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب الجمهور.

جوليا علامة

نشرت جوليا علامة زوجة المطرب راغب علامة صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

ديانا كرزوان

نشرت المطربة ديانا كرزوان صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دنيا فؤاد صورة جديدة من كواليس مسلسل "قسد عائلي"، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة الفنان صبري فواز، والفنانة دنيا عبد العزيز.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.