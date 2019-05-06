لوسي لـ"الخليج 365": غضروفي انقطع في أحد مشاهد "البيت الكبير".. و"كريمة مش شريرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

شاركت النجمة لوسي في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.

وقالت لوسي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها لا تعلم متى سيتم تصوير الجزء الثالث من هذا العمل، وتابعت: "في الجزء الأول من المسلسل كنت أتحدث باللهجة الصعيدية في معظم المشاهد، بينما اتفقنا على ألا أتحدث ولو كلمة باللهجة الصعيدية في الجزء الثاني".

وعن السبب قالت: "هي مختلفة عن جبرية، وشرها شر ذكي، الشر المتعلم الفاهم اللي عاش في البندر، وبتعمل شر من غير ما حد يمسك عليها حاجة، رغم إنها موقعة الدنيا في بعضها".

أما عن أصعب المشاهد في المسلسل، فأكدت أن كل مشهد "بيبقى أصعب مشهد"، إلا أنه في أحد المشاهد شعرت بـ"تورم في ركبتها"، وتطلب المشهد أن تركض، وبعد انتهائها ذهبت لطبيبها المعالج، فأخبرها أنها بحاجة لجراحة لـ"قطع بالغضروف".

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وأوضحت أنه من الصعب عليها تخيل فكرة أن تلجأ "كريمة" في أحداث العمل للقتل أو الخطف، مضيفةً: "هي وجدت أن الطيبة لم تنفعها، وكانت تنصح بناتها بأنها من الممكن أن تأخذ حقها بالعقل ودون رصاص أو دم، وأن الطيبة لم تأتِ بنتيجة".

وأضافت: "أحببت في شخصية كريمة أنا تركت كل شيء من أجل الحب، وضحت بكل شيء، كما أنها تحتضن بناتها مهما حدث بينهن، وتسعى خلف حقها ولا تتركه". وتابعت: "هي مقدرتش تغير اللي حواليها بكم الطيبة والتسامح اللي جواها، كريمة صبرت وباست الأيادي، وهي من جواها مش شريرة".

أما عن بعض المشاهد التي وصفها البعض بالمبالغة، قالت: "أنا موافقة الناس اللي بيقولوا فيه أفورة، لأن دخل علينا عوالم جديدة زي الغجر، وشخصيات تانية، زي البنت اللي خطفت حسن".

واستكملت: "دول جايين وجواهم طمع وغل وشر، علاوة على التار والغل والشر الموجود من الأساس، فزودوا الحكاية، والناس مش ناقصة الكم ده من الغل". واختتمت حديثها قائلة: "على الرغم من ذلك، إلا إن المسلسل حقق نسب مشاهدة عالية، وكنت في أمريكا منذ أيام، وهناك ناداني بعض العرب بكريمة".

مسلسل "البيت الكبير 2" بطولة لوسي، مجدي كامل، سوسن بدر، هادي الجيار، داليا مصطفى، طارق صبري، ومن إخراج محمد النقلي.​