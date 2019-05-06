علي ربيع يقتحم ستوديو برنامج يحدث في مصر ويهاجم شريف عامر

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل فكرة بمليون جنيه للفنان علي ربيع وصابرين وصلاح عبد الله وسهر الصايغ وكوكبة اخرى من الفنانين بالبحث عن عمل لعلاء الدين " علي ربيع" بعد انتهائه من دبلوم الصنايع ولكنه لم يجد عمل يقبل به نظرا لانه غير حاصل عن مؤهل عالي

للعمل به.

وهنا لجأ علاء الدين لطريقه توصل حلمه وفكرته للناس وذلك عن طريق اقتحام استوديو تصوير برنامج يحدث في مصر والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر.

ولم يطرده الاعلامي شريف عامر بل استقبله بشكل محترم وطلب من علاء الجلوس

وان يروي للجمهور الذي يشاهده مشكلته وبالفعل فعل ذلك وطلب من الجمهور ان يتبرع لحسابه الخاص بجنيه واحد فقط لكي ينفذ حلمه في صنع سيارة تسير بالطاقة الكهربائية وبمجرد تحقيق فكرته ونجاحها سوف يرجع الاموال مرة اخرى للمتبرعين.

انتهت الحلقة على انتظار علاء الدين لتبرعات الناس لكي ينفذ فكرته وبالفعل بعثت له رسالة على الموبايل الشخصي له بوجود مليون جنيه رصيد له.