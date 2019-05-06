تعرف على سبب تسمية غادة عبدالرازق بمسلسل "حدوتة مرة"



شهدت الحلقة الاولي من مسلسل حدوتة مرة للفنانة غادة عبد الرازق احداث عديدة جاءت و كشف خلالها عن سبب تسمية بطلة المسلسل بهذا الأسم .

حيث وضحت لها والدتها سنية وفاء صادق أنها قامت بتسميتها " مرة " حتي لا تصبح فريسة سهلة للرجال و لكي تكون مرة لا أحد يستطيع أبتلاعها .

عن سبب تسمية بطلة المسلسل بهذا الأسم .حيث وضحت لها والدتها سنية وفاء صادق أنها قامت بتسميتها " مرة " حتي لا تصبح فريسة سهلة للرجال و لكي تكون مرة لا أحد يستطيع أبتلاعها .

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