إختطاف الفنانة امنية خليل من قبل مجهول

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل قابيل للنجم محمد ممدوح وامنية خليل، بالتحقيق والتحري الدقيق للظابط طارق وهو النجم محمد ممدوح ، في قضيةامنية خليل والمخطوفة من قبل مجهول ولا يعلم مكانها حتى الآن.
فلم يترك طارق " محمد ممدوح"، مكان
وظهرت ادلة جديدة يبدوا انها ستكون الخيط الرفيع وراء المسئول عن اختطاف امنية خليل والحلقات القادمة ستظهر من المتعلقون والمستفيدون من خطف امنية.
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