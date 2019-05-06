إختطاف الفنانة امنية خليل من قبل مجهول

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل قابيل للنجم محمد ممدوح وامنية خليل، بالتحقيق والتحري الدقيق للظابط طارق وهو النجم محمد ممدوح ، في قضية

امنية خليل والمخطوفة من قبل مجهول ولا يعلم مكانها حتى الآن.

فلم يترك طارق " محمد ممدوح"، مكان

او تفاصيل صغيرة عن الحادث الا واستغلها في التحقيق.

وظهرت ادلة جديدة يبدوا انها ستكون الخيط الرفيع وراء المسئول عن اختطاف امنية خليل والحلقات القادمة ستظهر من المتعلقون والمستفيدون من خطف امنية.