«الوفد» تكشف حكايات وتفاصيل الخريطة الكاملة للماراثون الرمضانى

منافسة شرسة يخوضها نجوم الدراما التليفزيونية فى الماراثون الرمضانى، بداية قوية لموسم يعتمد على الشباب بشكل كبير، موسم مختلف، يشهد لأول مرة غياب لأهم عناصره النجوم عادل امام ويحيى الفخرانى ويسرا وليلى علوى والهام شاهين ونيللى كريم وهند صبرى وغيرهم من الوجوه الرمضانية المعتادة كل عام، ولكنه على جانب آخر أكبر موسم يتناول اعمالًا لأبناء النجوم، منهم محمد إمام ومسلسله «هوجان» و«كريم محمود عبدالعزيز» فى «شقة فيصل»، وهيثم أحمد زكى فى «علامة استفهام» ودنيا سمير غانم فى «بدل الحدوتة 3» وإيمى فى «سوبر ميرو»، بينما يشهد بطولات مطلقة لياسمين صبرى فى «حكايتي» وياسمين عبد العزيز فى «لآخر نفس» ومى عز الدين فى «البرنسيسة بيسة»، وغياب النجوم فتح الطريق لعرض الأعمال المؤجلة مثل «شقة فيصل» الذى تأجل لـ3 سنوات، و«بركة» لعمرو سعد الذى كان من المقرر عرضه فى رمضان 2018، وكذلك مسلسل «السهام المارقة» الذى عرض فى رمضان 2018 عبر قنوات عربية، وهذا العام يعرض عبر الشاشات المصرية.

وعلى جانب آخر يشهد الموسم سيطرة كوميدية غير مسبوقة لأعمال منفصلة متصلة وهى الطريقة الأفضل للحاق بانتهاء التصوير قبل نهاية الموسم لتخطى أزمة ضيق الوقت، منهم «الواد سيد الشحات»، «سوبر ميرو»، بدل «الحدوتة 3»، «الزوجة 18»، «طلقة حظ»، و«فكرة بمليون جنيه»، تعرف على التفاصيل والقنوات العارضة لكل مسلسلات رمضان خلال الملف التالى..

كلبش3 الأنصارى يستقيل من الداخلية

‏- MBC4 و ON-E و OSN

المسلسل بطولة أمير كرارة، أشرف مصيلحى، نبيل نور الدين، هالة فاخر، غنوة محمود تأليف باهر دويدار، إخراج: بيتر ميمى، إنتاج: شركة سينرجى.

تستمر أحداث الجزء الثالث حيث يتقدم (سليم الأنصارى) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفى نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.

زلزال- dmc ودبى «رمضان يعيد حلا شيحا للدراما»

محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، حنان سليمان حسام داغر وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادى مهنى، إﺧﺮاﺝ: إبراهيم فخر،إنتاج شركة سينرجى، ﺗﺄﻟﻴﻒ: عبد الرحيم كمال.

تدور أحداثه فى فترة زلزال 1992، عن رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع «زلزال 1992» الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التى كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

بركة-mbc مصر «عمرو سعد متشائم ويخشى القطط»

عمرو سعد- كمال أبورية -هالة صدقى- هنادى مهنى– رنا رئيس – عبد الرحمن أبو زهرة – رياض الخولى – جوليا شواشى – محمد أبو داوود – أحمد حلاوة – عمر زهران – إسلام جمال – مصطفى درويش – إنعام سالوسة – أحمد جمال سعيد – صلاح عبد الله التأليف: محمد الشواف، انتاج : سينرجى للإنتاج الفنى «تامر مرسى»، اخراج: محمود كريم.

تدور الأحداث حول (بركة) وهو شخص يأتى من الصعيد مع والدته، ويعيشان فى القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ فى جمع المال ومن هنا يتورط فى مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده فى هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التى تحبه.

ولد الغلابة- mbcمصر« كلاكيت ثالث مرة.. السقا تاجر مخدرات»

أحمد السقا محمد ممدوح إنجى المقدم مى عمر، إدوارد، إنجى المقدم ومجدى بدر، ومن تأليف أيمن سلامة، انتاج صادق الصباح.

رجل صعيدى يعانى الفقر يضطر للعمل فى مهنتين بسبب الظروف المادية التى يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق تاكسى، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للاتجار فى المخدرات.

شقة فيصل- mbc« أول بطولة مطلقة لكريم محمود عبد العزيز»

كريم محمود عبدالعزيز أيتن عامر صلاح عبدالله نسرين أمين،ﺇﺧﺮاﺝ: شيرين عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد صلاح العزب.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم، والعمل مؤجل عرضه منذ ثلاث سنوات.

لمس أكتاف- CBC، وأبو ظبى، وOsn. «ياسرجلال vsكرم جبر»

بطولة ياسر جلال،كارولين خليل، حنان مطاوع، فتحى عبدالوهاب، إيمان العاصى، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، هاجر الشرنوبى، كرم جابر، إنتاج شركة سينرچى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

يتورط الملاكم (أدهم) فى أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة فى عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا.

هوجان- الحياة.. «محمد امام بطل خارق»

محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، وعارفة عبد الرسول، وميرنا نور الدين، تأليف السيناريست محمد العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

تدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ«هوجان»، نظرًا لكونه من ذوى القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع فى أكل الزجاج، لتذيع شهرة «هوجان» فى الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

أبو جبل – one «مصطفى شعبان ملاكم يبحث عن ميراثه»

مصطفى شعبان محمود البزاوى حسن حسنى رشا بن معاوية ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد ومصطفى درويش وغفران محمد وأحلام الجريتلى، إضافة إلى ظهور النجم حسن حسنى كضيف شرف- تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى.

تدور الأحداث حول أسرة وعائلة واحدة هى عائلة تاجر كبير اسمه (أبوجبل)، الذى يمر بالعديد من الأزمات التى تجعله يفقد السيطرة على نفسه ويواجه العديد من المشاكل، خاصة مشكلة الصراع على ميراث والده.

الحرملك- المحور .. «على طريقة حريم السلطان»

جمال سليمان باسم ياخور سلافة معمار سامر المصرى تأليف سليمان عبد العزبز واخراج تامر اسحاق.

يتناول المسلسل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسى العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

10-علامة استفهام- dmc.. خطف محمد رجب الباحث الكيميائى

محمد رجب- إدوارد- هيثم أحمد زكى- محمود البزاوى -جينا سليم – إسلام حافظ – إدوارد – نوران أبو طالب – هبة الأباصيرى – عبد الرحمن أبو زهرة – كوكى – محمود البزاوى – يسرا مسعود. تأليف: إسلام حافظ.إخراج: سميح النقاش.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى، البطل يعمل باحثًا كيميائيًا فى أدوية السرطان والإيدز، ويجتهد من أجل البحث عن علاج لتلك الأدوية، ووتوالى الأحداث التشوقية الدرامية، فى سياق العمل حيث تبدأ إحدى المنظمات الدولية فى البحث عنه ومحاولة خطفه، وتتوالى الأحداث المثيرة.

11-فكرة بمليون جنيه – mbc.. «اضحك.. على ربيع مخترع »

على ربيع صابرين صلاح عبدالله سهر الصايغ، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحى، شريف يسرى، وإخراج وائل إحسان.

تدور قصة المسلسل حول علاء (على ربيع) طالب الهندسة الذى يرث مليون جنيه عن أحد أقاربه، فيبدأ فى تحقيق أمنيته وهوايته فى أن يصبح مخترعا مشهورا، ويقرر بعدها إنفاق المبلغ على الاختراعات، ويبدأ فى رحلة البحث عن المخترعين الجدد لمساعدتهم أيضا.

12-حكايتى - ONE،DMC،CBC، MBC 4.« ياسمين صبرى تراهن على جمالها »

بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش ومحمود فارس.

تجسد ياسمين صبرى دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية فى طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل فى خلافات مع عائلة والدتها و تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث فى إطار من الرومانسية.

13- البرنسيسة بيسة- one –mbc4.. مى عز الدين « فتاة وجدتها»

مى عزالدين، أمير المصرى، محمد أنور، سامى مغاورى، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف مصطفى عمر، وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.

تجسّد مى عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل فى مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذى يعيش فى إيطاليا ويقع فى حب «بيسة» الفنان أمير المصرى وهو ابن الفنانة بوسى أما الشخصية الثانية، فهى الجدة، التى تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة فى وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

14-لآخر نفس- الحياة..«ياسمين عبد العزيز تترك الكوميديا وتبحث عن القاتل»

ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضى أحمد صلاح حسنى مراد مكرم فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش. تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة «سينرجى».

فى إطار درامى مشوق تتعرض مهندسة لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها وحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه، مسلسل تراجيدى بعيد عن الكوميديا.

15- طلقة حظ.. الحياة «مصطفى خاطر يستعين بأصدقائه»

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مصطفى خاطر، أيتن عامر ،إنعام سالوسة، محمد عز، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس،تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة «سينرجى»،

وتدور قصة المسلسل فى إطار كوميدى عن شخص يعانى من مشاكل مع شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاول دعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها مع شقيقاته في حياته.

16- بروفا- تن ودبى « أحمد فهمى يراهن على ماغى بوغصن فى لبنان»

بطولة أحمد فهمى، ماجى بوغصن، نهلة عقل داود، وسام صباغ، فيفيان انطونيوس وغيرهم

من الممثلين، تأليف يم مشهدى، إخراج رشا شربتجى.

مجموعة من المفارقات الكوميدية التى يقع فيها بطلا العمل (أحمد فهمى، وماجى بوغصن) عقب تعارفهما، وهو عمل منفصل متصل.

17- سوبر ميرو- قناة تن.. ايمى سمير غانم أول بطولة بدعم والديها

إيمى سمير غانم حمدى الميرغنى ملك قورة ميار الغيطى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد محمود وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم. تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج وليد الحلفاوى.

تجسد إيمى شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية فى إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

18- بدل الحدوتة 3-cbc.. ايمى سمير غانم 3 مسلسلات فى 1

دنيا سمير غانم، أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى.

تدور الأحداث حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها فى 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة.

19- زى الشمس-mbc.. دينا الشربينى تراهن على الفورمات الايطالى

دينا الشربينى، أحمد السعدنى، وأحمد داود، وسوسن بدر ويشارك عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: النجم جمال سليمان، و أحمد مالك، إنتاج محمد مشيش، ويتولى عمرو دياب عبر شركته «ناي» الإشراف على الموسيقى التصويرية وشارتى البداية والنهاية.

تدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حيث يتعرض شقيق المحامية (دينا الشربيني) للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقته فى البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له، والعمل مأخوذ من فورمات ايطالى.

20- الواد سيد الشحات – dmc.. أحمد فهمى وضيوف الشرف

بطولة أحمد فهمى و هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن «توتا» إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، هيفاء وهبى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وهيفا وهبى وآخرين، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج «شركة سينرجى».

تدور قصة المسلسل فى اطار كوميدى حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.

21- ابن أصول –dmc.. سوزان نجم الدين تعلم حمادة هلال الأصول

حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر عماد رشاد إيناس كامل ومحمد نجاتى وفراس سعيد - تأليف محمد محمود أبوزيد، من إنتاج تامر مرسى، ومن إخراج محمد بكير.

(هشام) من عائلة ثرية يعمل فى تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.

22- قمر هادى – on e.. «هانى سلامة يفقد الذاكرة»

هانى سلامة، داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وعزوز عادل، وهايدى رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرون.تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور الأحداث حول (هادى أبو المكارم) الذى يجد نفسه فاقدًا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر فى السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.

23- قابيل-mbc.. بطولة جماعية تراهن على الأكشن

أمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وعلى قاسم، وعلى الطيب، ونهى عابدين، وأحمد كمال، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوى.

تدور الأحداث فى إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققى الشرطة التحقيق والبحث فى جريمة قتل فتاة، والتى يرى شبحها كثيرًا، حيث يحاول الوصول لمكان الجثة وأيضًا تحديد هوية القاتل.

24- حدوتة مرة-القاهرة والناس 1و2.. «غادة عبد الرازق تعيش حياة مرة»

غادة عبدالرازق أحمد صيام مجدى كامل عايدة رياض، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وسلمى أبو ضيف، وكارولين عزمى، وهاجر أحمد، ومحمد مهران، وكريم محجوب،وسماح السعيد، ومفيد عاشور، ومحمد أبو داود، وعبير منير، وعبد الرحمن أبو زهرة.

فى إطار درامى تراجيدى تدور أحداث المسلسل حول امرأة تُدعى مرة تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.

25- الزوجة 18-النهار.. حسن الرداد على طريقة رشدى أباظة

حسن الرداد سلوى خطاب محمود البزاوى هيدى كرم، ناهد السباعى وشيماء سيف ومحمود الليثى وكوكى وإيناس كامل ومن تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد وخالد أبو بكر ووليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى يتورط رجل أعمال شاب فى مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته.

26- كابتن أنوش- mbc.. بيومى فؤاد والتعصب الكروى

بطولة بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد على رزق، حمدى الوزير، راندا البحيرى، ومحمود حافظ، وإخراج معتز التونى.

تدور احداث الموسم الثالث فى اطار كوميدى فى المنافسة الدائمة بين فريقى الأهلى والزمالك، ومدة الحلقة 15 دقيقة.

27- مملكة الغجر- النهار، واوربيت، وايه ار تى، والتليفزيون المصرى، وصدى البلد، وروتانا دراما «فيفى vsحورية فرغلى»

فيفى عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد. تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفنى بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

تدور أحداث مسلسل حول عالم الغجر وحياتهم وطقوسهم اليومية.

28-صانع الأحلام- أبوظبى ودبى.. مكسيم خليل فى حب اروى

مكسيم خليل ومى سليم أروى جودة إيلى مترى جهاد سعد تأليف بشار عباس وإخراج: محمد عبد العزيز وإنتاج: «Media Revolution 7».

فى إطار خيالى مثير تدور أحداث المسلسل حول دكتور فيزيائى يُدعى سامى عمران (مكسيم خليل)، ينجح بعد طول اجتهاد، واستنادًا إلى خبرته فى مجال الأعصاب والفيزياء، اكتشاف طريقة تجعله قادرًا على التأثير فى أحلام الآخرين وكذلك فى رسم وتحديد الحلم الذى يريده عند أى شخص.

29- كتف قانونى.. بانوراما دراما.. كوميديا البخيل وأنا

أحمد بدير علاء زينهم أحمد سلامة محمد نجاتي, رنا سماحة، طارق صبرى، علاء زينهم، سارة سلامة، احمد سلامة،تأليف فتحى الجندى، اخراج عادل الأعصر.

فى إطار درامى اجتماعى تدور أحداث المسلسل حول أحد الرجال الذى بلغ من العمر أرذله، يُدعى إسماعيل (أحمد بدير)، يعانى ابنه (طارق صبرى) من بخله الشديد، ومعاملته السيئة.

30 – السهام المارقة – النهار.. إرهاب داعش فى مسلسل

بطولة شريف سلامة، وشيرى عادل، ودينا يوسف، وهانى عادل، وعائشة بن أحمد، وإخراج محمود كامل.

يتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، والتى من أهمها مشكلة الإرهاب، وخاصة تنظيم «داعش» وما سمى بالدولة الإسلامية، ويستعرض كل ما يدور داخل هذه الدولة الإرهابية وكيف يتم مناقشة هذه القضية.