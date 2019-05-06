أغنية " حلم السنين " تحقق مليون مشاهدة علي اليوتيوب للمطرب محمود عز

حققت أغنية " حلم السنين " للمطرب محمود عز مليون مشاهدة علي اليوتيوب منذ طرحها في اقل من سبعة أيام فقط وهذا يعد نجاحا كبيرا للاغنية في هذه الفترة الوجيزة أغنية " حلم السنين" تتحدث عن لحظات الفراق والنصيب الذي

يصيب الحبيب لظروف خارجة عن إرادته خاصة أنها هذه الحكاية يعيشها الكثير من العشاق بشكل كبير يوميا.

" أغنية " حلم السنين " غناء : عز و كلمات: هيثم سليم وألحان: ياسر

نور وتوزيع عمرو عبدالفتاح ومهندس الصوت: ماهر صلاح واخراج: أحمد حمدي .

من ناحية أخري يعكف محمود عز علي وضع اللمسات النهائية لطرح البومه الجديد والذي انتهي من تسجيل أكثر من ٨٠% منه وسيتم طرحه علي هيئة اغاني سينجل منفردة مجمعة في البوم واحد حتي تتيح الفرصة الجمهور متابعة كل أغنية علي حدة.