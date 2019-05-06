شاورما الدجاج.. المقادير وطريقة الإعداد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 مايو 2019 01:13 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تعتبر وجبة الشاورما من الوجبات اللذيذة، والمحببة لدى الغالبية العظمى، وتشتهر في كل مناطق الدول العربية، وتختلف بطريقة عملها، ولكن كلها تؤدي لطريق الشاورما.

طريقة عمل شاورما الدجاج

مقادير الوصفة

عدد 2 من الدجاج خالية من العظم والجلد، ومقطع لقطع وشرائح صغيرة. عدد 1 من البصل المقطع لشرائح. عدد 2 من الطماطم الطازج والمقطع لشرائح. عدد 1 كوب من لبن الزبادي. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. عدد 2 فص من الثوم. عدد 1 ملعقة صغيرة من الخل. كمية ماء مالحة للدجاج مع عصير الليمون. عدد 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. عدد 2/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو. عدد 2/1 ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2/1 ملعقة من بهارات الدجاج. عدد 4/1 ملعقة صغيرة من القرنفل. عدد 4/1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. عدد 8/1 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير

بعد تنظيف الدجاج ونزع العظم والجلد منه، نقوم بنقع الدجاج في الماء المالح مع عصير الليمون، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأقل، ويفضل أن يتم نقعه قبل بوم من الاستخدام.

نخرج الدجاج المنقوع، ونضعه في وعاء أخر مع زيت الزيتون. نضع وعاء الدجاج على نار متوسطة مع عملية التحريك المستمر.

بعد عملية طهي الدجاج بشكلٍ جيد، نقوم بنقله على مكان قريب، ونبدأ بقلي البصل لمدة دقيقتين. نبدأ بتقليب البصل مضاف إليه الدجاج، ونضيف على وعاء الدجاج الطماطم الطازجة، ونطهي لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

بعد الانتهاء من قلي شاورما الدجاج، نقطع الطماطم لشرائح والمخلل، مع وضع البطاطس المقلية، وتقدم جاهزة إما في طبق، أو توضع في سندويتشات.

طريقة عمل الشاورما العربية

مقادير الوصفة

دجاج بمقدار 1 كيلو غرام، مقطع لشرائح لعمل الشاورما. عدد 2 من البصل، ومقطع لشرائح. عدد 4/1 كوب من الخل الأبيض. عدد 1 صغيرة من البهارات. عدد 2 ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما الخاصة. عدد 2/1 ملعقة من القرفة المطحونة. الملح على حسب التذوق. عدد 2/1 ملعقة صغيرة من حب الهيل المطحون. عدد 2/1 ملعقة صغيرة من جوز الطيب المطحون.

طريقة التحضير

ضعي اللحمة في وعاء ذات عمق جيد، وابدئي بتتبيلها بالبهارات، وحب الهيل، والملح، وجوز الطيب، والقرفة، دعيه منقوعاً لمدة لا تزيد عن ساعتين من الوقت.

ضعي الشاورما المتبلة في صينية، وضيفي عليها شرائح البصل، ثم قومي بتغطيتها بورق القصدير (الألومنيوم)، ولمدة لا تقل عن 20 دقيقة ودرجة حرارة مرتفعة، ضعي الصينية في الفرن.

بعد نضجها، قدميها مع السماق والبقدونس المفروم، ولا تنسي الطرطور أيضاً.

طريقة عمل شاورما الدجاج اللبنانية

مقادير الوصفة

عدد 8 قطع من صدر الدجاج المقطع لشرائح. عدد 2/1 كوب من الحليب السائل. عدد 1 ونصف ملعقة صغيرة من الملح. عدد 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر الناعم. عدد 3 ملعقة كبيرة من الخل. عدد 4 فص من الثوم المفروم. عدد 2/1 ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. عدد 2/1 ملعقة صغيرة من الببريكا. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. عدد 3 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بمزج كلاً من هذه المكونات معاً في وعاء ذات حجم مناسب، وهي الملح والفلفل الأسمر، الثوم والقرفة، الخل والببريكا، وزيت الزيتون.

بعد ذلك، قومي بنقع الدجاج بهذا الخليط من البهارات، ثم ضعي الوعاء في البراد (الثلاجة) لنهار كامل مع تغطية الوعاء. في وعاء جديد سخني الزيت النباتي على نار هادئة، وضيفي إليه الدجاج المتبل.

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قومي بتحريك الدجاج المتبل بالزيت لمدة لا تقل عن خمس دقائق. غطي الوعاء جيداً، واتركيه لحين نضوج الشاورما، ويبقي لمدة نصف ساعة على نار هادئة لتتشرب الشاورما السوائل. بعد الانتهاء من الإعداد، ضعيه في طبق التقديم ساخناً.

طريقة عمل شاورما الدجاج السورية

مقادير الوصفة

مقادير خبز الصاج: عدد 2 كوب من الدقيق. عدد 1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. عدد 4/1 كوب من الماء. رشة قليلة من الملح.

مقادير عمل الشاورما

صدر دجاج بمقدار نصف كيلو غرام، ومقطع لشرائح. عدد 1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. عدد 1 من البصل الصغير، ومفروم. عدد 4/1 كوب من الخل. عدد 1 من الفلفل الملون ومقطع. الملح والفلفل الأسمر، حسب التذوق والرغبة. عدد 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. قليل من بودرة البصل. للمخلل: عدد 1 من الخيار، ويتم تقطيعه لأصابع. عدد 1 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بعجن الدقيق مع الملح والزيت، مضاف إليه الماء لمدة ثلاث دقائق، لحصولك على عجينة جيدة، ونقطعها لكرات ونتركها لتأخذ فترة من الراحة لمدة عشر دقائق تقريباً.

نرش الخيار بالملح، ونتركه في مصفاة على جهة. نسخن الزيت في المقلاة، ونبدأ بقلي الدجاج فيه مع إضافة البصل، والخل والفلفل الملون، والملح وبودرة البصل والفلفل الأسمر، وبعدها نضيف إليه صلصة الطماطم، ونبدأ بتحريك الخليط ليمتزج سوياً، وبعدها نرفع المقلاة عن النار.

نبدأ بعملية فرد كرات العجين على سطح طاولة مرشوشة بالدقيق، ونبدأ برقها بشكل جيد، ثم نخبزها في مقلاة ساخنة لمدة لا تتجاوز الدقيقة لكل جانب للعجين.

ندهن ملعقة من المايونيز على كل وجه رغيف، ونضع شرائح الخيار المخللة مع توزيع الشاورما عليه، ونلفها جيداً، ونضعه في الفرن ليتحمص، ومن ثم يقدم كوجبة لذيذة.

يقدم ساندويش الشاورما مع المقبلات كالمخللات والسلطات، أو أصابع البطاطس المقرمشة، كلاً على حسب رغبته.

طريقة عمل شاورما الدجاج في مطبخ منال العالم

مقادير الوصفة: عدد 2 من صدر الدجاج. عدد 2/1 كوب من عصير الليمون. الملح على حسب التذوق. عدد 2/1 كوب من الزيت النباتي. عدد 2/1 كوب من اللبن.

طريقة التحضير

لنبدأ في تحضير الشاورما، سنعمل على تقطيع الدجاج لشرائح، ووضعها مع الزيت في وعاء ذات عمق مناسب، ونضيف إليه البهارات، وعصير الليمون، الملح واللبن أيضاً، ونقوم بخلط المكونات بشكل جيد، ونتركه منقوم ليوم واحد. نسخن الزيت في المقلاة على نار متوسطة، ونبدأ بقلي الدجاج جيداً لحين نضوجه، ومن ثم نضعها على جانب ونعاود تقطيعه لشرائح رقيقة.

بعد النضوج والانتهاء، نقدم طبق الشاورما بجانبه السلطات المشّكلة، والبطاطس المقلية. طريقة أخرى لعمل شاورما الدجاج مقادير الوصفة في الغالب صدر دجاج بمقدار نصف كيلو غرام.

عدد 1 من البصل الكبير والمبشور. عدد 2/1 كوب من الطماطم المقطعة لشرائح. عدد 4/1 كوب من الزيت النباتي. عدد 2/1 كوب من الفلفل الأخضر، والمقطع لشرائح. عدد 1 ملعقة صغيرة من الزبدة أو السمن، حسب الرغبة.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الخل. عدد 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. كاري وزعتر. الملح والفلفل الأسمر، حسب التذوق والرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بتنظيف الدجاج بشكلٍ جيد ومن قم غسله بالدقيق والملح. نقطع الدجاج لشرائح رقيقة أو إلى مكعبات متوسطة الحجم وهذا يرجع لحسب رغبتكم، ونتبل الدجاج بالبصل والخل، الليمون والفلفل الأسمر، لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم نضيف إليها الطماطم والفلفل الأخضر. نضع المقلاة على النار، ونسخن الزيت فيها، ومن ثم نضع الدجاج المتبل نقلبه جيداً، وبعدها نقوم بوضع الكاري مع التحريك المستمر لحين نضوجها بشكل متوسط، وبعدها نضيف الزعتر لحين اكتمال نضوج الشاورما. بعد الانتهاء نقدمها إما بطبق وإما ساندويتشات.