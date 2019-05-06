كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فاضل: لا يصح أن تترك الدراما لتجار الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المخرج محمد فاضل، إننا نواجه مشكلة في الإعلام بصفة عامة، وفي الدراما بصفة خاصة.

وأضاف "فاضل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن كارثة اليوتيوب أن الهدف منه هو إلغاء التجمع الأسري حول التلفزيون، بحجة أنه ليس به إعلانات.

وتابع "فاضل"، أن التلفزيون ليس مجرد شاشة وإنما قعدة اجتماعية لتجميع الأسرة، مشيرًا إلى أن لجنة الدراما وضعت معايير للإعلانات طبقًا للمعايير الدولية، وتم تقديمها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

فيما قال المنتج عمرو قورة، "إن اليوتيوب هو المستقبل، ونحن ما زالنا نتحدث عن الدراما ولجنة الدراما، وهذا سبب تخلفنا، فنحن ننظر للدراما على أنها منتج لابد أن يكون بمواصفات معينة تناسب أشخاص معينة، ولا ننظر لاهتمامات المتفرج، فنحن نحاول منع المخدرات والرقص وهذا تدخل لا داعي منه، فهذا موجود في العالم أجمع، ونحن من نموت الدراما المصرية بأيدينا".

وأعرب "قورة"، عن رفضه لكون اليوتيوب يعمل على إلغاء التجمع الأسري، منوهًا إلى أن التلفزيون التقليدي سوف ينتهي خلال سنتين أو ثلاثة على الأكثر، مشيرًا إلى أن انصراف الناس لليوتيوب نظرًا لعدم وجود لجان للرقابة عليه.

فيما عقب المخرج محمد فاضل، قائلًا: "لا يصح أن نتحدث باسم الناس ونقول أن الناس انصرفت عن دراما التلفزيون، فأهالي الصعيد لا يمكن أن يتجهوا لمتابعة الدراما عبر اليوتيوب، وكل دولة لها ظروفها، ولا يوجد دولة ليس بها رقابة، ولا يصح أن تترك الدراما لتجار الإعلام".

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ورد "قورة"، أننا نخاف من الجديد ولا نحاول أن نفهمه حتى نطور من أنفسنا، مشيرًا إلى أنه اعتزل العمل بالإعلام لكون هذا الوقت ليس وقته.

هذا وترددت في الساعات الأخيرة أخبارا تفيد عدم عرض أي حلقة من المسلسلات التي أنتجتها شركة "سينرجي" لشهر رمضان 2019 عبر موقع YouTube.

وذكرت التقارير أن مجموعة "إعلام المصريين"، برئاسة المنتج تامر مرسي، قررت عدم طرح مسلسلاتها التي وصل عددها إلى 15 مسلسلا عبر حساب شركة "سينرجي"، أو حسابات القنوات المملوكة لها وهم ON وdmc وCBC و"الحياة" على موقع "يوتيوب"، وهو أمر مختلف عما يحدث كل عام، حسب موقع صحيفة "التحرير".

وأصدرت "إعلام المصريين" تطبيقا خاصا بها يحمل اسم !Watch IT عبر منصات Google Play لعرض الحلقات من خلاله، وهو متاح بشكل مجاني لمدة أسبوع، وبعد ذلك ستصل قيمةالاشتراك إلى 99 جنيها بشكل شهري، و555 جنيها بشكل نصف سنوي، و999 جنيها لمدة عام، ويضم الموقع أقساما مختلفة للمسلسلات والبرامج والأفلام والرياضة.

يذكر أن شركة "سينرجي" أنتجت هذا العام 15 مسلسلا هم: "لمس أكتاف" و"بدل الحدوتة 3" و"بركة" و"حكايتي" و"علامة استفهام" و"طلقة حظ" و"كلبش 3" و"قمر هادي" و"أبو جبل" و"زلزال" و"الواد سيد الشحات" و"ابن أصول" و"البرنسيسة بيسة" و"لآخر نفس" و"هوجان".

