صلاح عبدالله لـ"العين الإخبارية": ظهوري في عملين خلال رمضان لم يكن صدفة

عبر الممثل المصري صلاح عبدالله عن سعادته وفخره بعرض مسلسل "هوجان" على قناة أبوظبي، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور العربي.



وأشار عبدالله، لـ"العين الإخبارية"، إلى أنه يجسد شخصية بهلول الحمش الذي يعمل في الموالد ويتولى تربية "هوجان"، الذي يجسد شخصيته محمد إمام، موضحا أن الشخصية في الحلقات الأولى تبدو بسيطة لكن مع تطور الأحداث نكتشف أنه يخفي وراءه حكاية كبيرة.

ونفى عبدالله أن يكون ظهوره في عملين خلال شهر رمضان في وقت واحد مجرد صدفة، لافتا إلى أنه كان يعلم ذلك عند تعاقده على مسلسلي "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع، ومسلسل "هوجان" مع محمد إمام، وأن هذا الأمر ليس جديدا بالنسبة له، فقد سبق وظهر في 5 أعمال دفعة واحدة في رمضان.

وأكد عبدالله أنه تلقى ردود فعل طيبة بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، السبت، رغم خوفه الشديد من أداء الشخصية التي اعتبرها جديدة عليه، وهو ما جعله يشعر بسعادة بالغة.

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وأوضح أنه يجسد شخصية والد علي ربيع وسهر الصايغ وأحمد السيسي، ومتزوج من الفنانة صابرين، معتبرا أنها أسرة خفيفة الظل، وأن المسلسل يسعى من خلالها لإيصال رسالة مضمونها أنه يمكن حل كل المشاكل بالضحك والابتسام.





وأشار عبدالله إلى أن الفضل الكبير في ظهور العمل بهذا الشكل يعود للمخرج وائل إحسان، الذي استطاع تقريب وجهات النظر بين فريق العمل ليظهر الجميع بشكل قوي ومترابط، كاشفا أن الأسرة في المسلسل ستواجه مشاكل عديدة تدفعه للبكاء في عدد من المشاهد.

وحول التعاون مع زملائه قال عبدالله "صابرين فنانة كبيرة وتمتلك خبرة كبيرة، وعلي ربيع فنان موهوب ويظهر بشكل جديد"، متوقعا أن يكون المسلسل خطوة إلى الأمام في مشواره الفني، أما سهر الصايغ فأشار إلى خفة ظل الشخصية التي تقدمها، معتبرا أنها تتمرد بهذه الشخصية على أدوارها السابقة.



