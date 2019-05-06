الممثل المصري محمد فراج يكشف لـ"العين الإخبارية" أسرار مسلسل "قابيل"

كشف الممثل المصري محمد فراج لـ"العين الإخبارية" تفاصيل دوره في مسلسل "قابيل"، الذي بدأ عرضه، السبت، على فضائية "إم بي سي"، ويتوالى عرضه على فضائيات أخرى خلال شهر رمضان بمشاركة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

وقال فراج إنه سيظهر في المسلسل في شخصية طبيب يعالج مرضاه بالموسيقى التي يمتلك فرقة لها.

وأشار فراج إلى أن مسلسل "قابيل" يعتمد على الأكشن والإثارة والغموض، ويبدأ بجريمة قتل في كل حلقة، وتدور الأحداث بقيام أحد محققي الشرطة بكشف ملابسات جريمة خطف فتاة، ساعيا إلى الوصول لمكانها وتحديد هوية الخاطف.

Advertisements

وحول عرض المسلسل في شهر رمضان، قال فراج إنه سعيد بذلك لارتفاع نسبة المشاهدة، خاصة أنه قدم أعمالا سابقة في هذا الشهر وحققت نجاحا كبيرا مثل "بدون ذكر أسماء" للكاتب الكبير وحيد حامد.

عن دوره في فيلم "الممر" قال إنه يجسد شخصية مجند من الصعيد، لافتا إلى أنه واجه صعوبة كبيرة في التحدث باللهجة الصعيدية.

وأوضح أن الفيلم قصة حقيقية بطلها الجيش المصري، وأن العمل مع مخرج كبير بحجم شريف عرفة مسؤولية كبيرة، وأن العمل سيعرض في عيد الفطر.



