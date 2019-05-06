شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. محمد عدوية يحيى حفلا غنائيا فى خيمة رمضانية بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد عدوية لإحياء حفل غنائى ضمن أولى حفلات خيم رمضان، وذلك يوم الخميس المقبل، بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدم عدوية خلال الحفل أغانى من ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعددا من أغانيه القديمة ومنها "الطيب أحسن" وغيرها.

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محمد عدوية انتهى مؤخرا من تصوير كليبين من ضمنها هيد ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وأغنية "حبيبى فين ما تكون"، إحداهما فى مصر والأخرى فى إسبانيا، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية، ويقدمهما عدوية بشكل مختلف عليه تماما ويفاجئ بهما جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، والذى حقق ردود فعل إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.